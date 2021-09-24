السيطرة على حريق اندلع قرب مواكب حسينية في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت عددا من المواكب الحسينية، وكميات كبيرة من وقود الكاز بلغت (15,000) لتر بعد احتراق مولدة كهربائية في منطقة حي العلماء شارع كربلاء تحديداً في محافظة النجف الاشرف".واشارت الى ان "فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى عدد من المواكب الحسينية القريبة وابعدت الزائرين عن موقع الحادث، وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المولدة المحترقة".

ولفتت المديرية الى ان "سبب الحادث كان عرضيا نتيجة تماس كهربائي".

