اعتقال 5 اشخاص على خلفية نزاع عشائري بين قبيلتين شمالي بغداد (صور)

وذكر إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر، وعلى اثر النزاع العشائري بين عشيرة المصاليخ وعشيرة البو دراج ضمن قرية الانتصار التابعة إلى قضاء الراشدية شمالي بغداد، الذي حدث يوم أمس بالقرب من خط سير زوار أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام" تحركت قوة مؤلفة من نائب قائد الفرقة وأمر اللواء 44 وأمر الفوج الثالث وضابط استخبارات الفوج و مدير شرطة الراشدية".واضاف انه "تم تفتيش الدور العائدة إلى طرفي النزاع والأراضي الزراعية المحيطة بهم، وعلى اثر ذلك تم إلقاء القبض على ٥ أشخاص من الطرفين، قاموا بإطلاق العيارات النارية وضبط أسلحتهم".

ولفت البيان الى إن "القوة واجهت مقاومة وإشهار سلاح خلال عمليات إلقاء القبض والبحث والتفتيش عن الجناة، وبعد فرض سلطة القانون تم مصادرة الأسلحة أدناه:

١. كلاشنكوف عدد 4

٢.سمنوف عدد 2

٣.مسدس عدد ٢

٤. عتاد كلاشنكوف ١٩٠ أطلاقة

٥. جعبة عدد ٢

وختم البيان "تم تسليم الأشخاص مع الأسلحة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".