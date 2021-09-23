تحالف الفتح يؤكد دعمه لوجود مراقبين دوليين للاستحقاق الانتخابي

بغداد - ياسين صفوان - أكد الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، الخميس، دعم التحالف لوجود مراقبين دوليين للاستحقاق الانتخابي المقبل

وقال مكتب الأسدي في بيان، إن "الناطق باسم تحالف الفتح استقبل، اليوم الخميس، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، برئاسة ريكاردو مارليچ - مراقب دائم للانتخابات، وريبيكا بالمر - مراقب دائم، والمساعد المحلي للبعثة بالعراق هشام سلمان، وبحث معهم السبل اللازمة من أجل إنجاح العملية الانتخابية".

وأكد الأسدي بحسب البيان أن "تحالف الفتح يدعم وجود مراقبين دوليين للاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي يمثل إضافة نوعية لنزاهة وشفافية الانتخابات".

ونوه إلى أن "الفتح يتواصل بشكل دائم مع مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية للانتخابات من أجل ضمان عملية اقتراع شفافة ونزيهة يطمئن المواطن لنتائجها".