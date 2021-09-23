انت الان تتابع خبر حماية الزائرين والانتخابات واسترجاع اثار العراق في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب،، ويدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للممارسة الانتخابية.
= المالكي يؤكد على تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الاقتراع،، وصالح يشيد بدعم الامم المتحدة للانتخابات.
= زائرو الاربعينية يواصلون السير نحو كربلاء.. والعتبة العباسية تؤكد توفير كافة الخدمات الى الوافدين.
= حلم كلكامش يعود الى بلاد الرافدين بعد سرقته عام الفين وثلاثة..
= زائرو الاربعينية يواصلون السير نحو كربلاء.. والعتبة العباسية تؤكد توفير كافة الخدمات الى الوافدين.
= حلم كلكامش يعود الى بلاد الرافدين بعد سرقته عام الفين وثلاثة..