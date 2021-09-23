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حماية الزائرين والانتخابات واسترجاع اثار العراق في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب،، ويدعو لتحقيق أقصى درجات الانسيابية للممارسة الانتخابية.
= المالكي يؤكد على تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الاقتراع،، وصالح يشيد بدعم الامم المتحدة للانتخابات.

= زائرو الاربعينية يواصلون السير نحو كربلاء.. والعتبة العباسية تؤكد توفير كافة الخدمات الى الوافدين.


= حلم كلكامش يعود الى بلاد الرافدين بعد سرقته عام الفين وثلاثة..
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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