تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 28 ايلول 2021 تزامناً مع ذكرى أربعينية استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرّر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الثلاثاء، الموافق 28 أيلول 2021، في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامناً مع ذكرى أربعينية استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام)".

