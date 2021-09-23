المالكي يؤكد ضرورة تحصين العراق من 'تأثير التدخلات الخارجية' على الانتخابات

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وبحسب البيان فقد "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجال الاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب، كما بحث عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".



ولفت البيان الى ان "الجانبين تباحثا حول التحديات التي تواجه العملية السياسية والإنتخابات المقبلة في العراق، حيث اكد المالكي على اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات بإعتبارها تعبير حقيقي عن ارادة شعبية معلنة للتمسك بالديمقراطية وتعزيزها لبناء نظام ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات المقبلة وضرورة منعها ليكون القرار للناخب العراقي بشكل مستقل عن تأثير هذه التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق والعراقيين"، مشددا على "توفير البيئة الامنية اللازمة لانجاح العملية الانتخابية".



من جانبه اكد السفير كوتراشيف، على "استمرار التعاون بين بلاده والعراق في مختلف المجالات، إلى جانب دعمها في اجراء انتخابات حرة عادلة تضمن مشاركة واسعة من الشعب العراقي".