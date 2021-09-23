شخص يقتل رجلا امام زوجته ويجبرها على الاعتراف بقتله

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باقدم شخص على قتل رجل امام زوجته داخل منزلهم ضمن منطقة باب الشيخ وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا اقدم على قتل رجل امام زوجته داخل منزلهم ضمن منطقة باب الشيخ، وقام بتصوير الزوجة واجبارها على الاعتراف بقتله بتسجيل فيديو ".

واضاف انه "تم التعرف على الجاني وتشكيل فريق عمل للقبض عليه".



واشار المصدر الى انه "تم نقل الزوجة الى احدى المستشفيات كونها تعاني من صدمة نفسية".

