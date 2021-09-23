انت الان تتابع خبر التقارب الايراني الخليجي.. انعكساته على العراق والمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقرير: الخليج 365

يرى العديد من المراقبين المحليين والدوليين ان نجاح العراق في عقد قمة بغداد للشراكة والتعاون، وما تضمنها بين السطور من تقارب و حوار إيراني سعودي، مع وجود ابرز دول الخليج على طاولة واحدة الى جنب إيران تحت خيمة بغداد، جميعها علامات تشير الى قدرة المحاور العراقي على إدارة الأزمات في حال توافرت الرغبة للخوض فيها، وما زاد قوة هذه الفرضية هو اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظرائه من ممثلي السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والاتحاد الأوروبي، في مقر البعثة العراقية في نيويورك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث خصص اللقاء حول العراق مع ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر بغداد الأخير.

