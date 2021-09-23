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انت الان تتابع خبر محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي ليومين (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة المثنى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في ليومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
وبحسب وثيقة صادرة من النائب الاول للمحافظ سامي نعمة الحساني اطلعت عليها الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظةالمثنى ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (٢٧ و ٢٨ / ٩)، لجميع الدوائر الحكومية، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية سيكون الدوام ٥٠%، وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".