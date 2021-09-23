انت الان تتابع خبر محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي ليومين (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة المثنى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في ليومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.