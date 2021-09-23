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محافظة عراقية اخرى تعطل الدوام الرسمي ليومين (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وبحسب وثيقة صادرة من محافظ ميسان علي دواي اطلعت عليها الخليج 365، فانه "بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٦ والمتضمن اعتبار يوم ٢٠ من شهر صفر عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لذا تقرر ان يكون يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ - ٢٨ /٢٠٢١/٩ عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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