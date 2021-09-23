أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء ارتفاعا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
فيما سجلت البورصة صباح أمس الأربعاء 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء ارتفاعا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.