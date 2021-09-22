اتهام ستة أشخاص في بريطانيا شكلوا شبكة لتهريب عراقيين

بغداد - ياسين صفوان - وجهت السلطات البريطانية اتهامات لستة رجال أثبتت التحقيقات أنهم شكلوا شبكة منظمة هربت مئات المهاجرين الأكراد العراقيين إلى المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.



ووفقا للسلطات فإن المتهمين الستة التي تتراوح أعمارهم بين 27 و64 عاما، كانوا قد اعتقلوا في سلسلة مداهمات أجرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وعناصر من الشرطة في فبراير 2018، وهم كانوا ضمن شبكة كردية تتقاضى ما بين خمسة آلاف و 10 آلاف جنيه إسترليني من كل شخص مقابل تهريبه عبر شاحنات كبيرة إلى المملكة المتحدة عبر فرنسا وبلجيكا وهولندا.



وتقول السلطات البريطانية إن عملية الاعتقال جرت بعد تحقيق طويل ومعقد شمل شركاء من جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون في فرنسا وبلجيكا وهولندا وكذلك في المملكة المتحدة.