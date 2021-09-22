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انت الان تتابع خبر بالصور: أصبح طيارا بعمر الـ77 بدون أن يخرج من منزله! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - منذ سنوات بعيدة والأردني محمد ملحس يحلم بأن يصبح طياراً، لكن ظروفه حالت دون اقترابه من قمرة قيادة طائرة لأسباب مالية.
أمّا الآن، فاستطاع الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 77 عاما، تحقيق حلمه وبناء نموذج لقمرة طائرة بجهاز محاكاة طيران في قبو بيته لممارسة هوايته يوميا بدون أن يخرج من البيت.
وقال ملحس الذي كان مديراً إدارياً لمستشفى نحو 40 عاما، لتلفزيون رويترز "هذه لوحة الطائرة سيسنا 128 تبين لنا مجموعة من الأدوات التي تعطي أداء الطائرة منها سرعة الطائرة الهوائية ووضع الطائرة". وأضاف وهو جالس أمام الأجهزة في قمرة طائرته في بيته "الآن الطائرة في وضع طيران تحكم يدوي".
وبدأ ملحس، وهو أب لثلاثة أبناء، بناء قمرته قبل تقاعده ببضع سنوات. واستغرق الأمر منه أربع سنوات من البحث المكثف لمراجعة مخططات الطائرات لإكمال القمرة.
وقال: "سبب عدم استمراري في ممارسة الطيران بشكل مهني هو عدم قدرتي المالية على ذلك فلجأت إلى ما هو أقل تكلفة لممارسة هوايتي".
وأضاف: "هذا المكان هو كالمطار في منزلي. وعندما أزوره أشعر حقّاً بأنني أريد أن أسافر إلى بلدٍ آخر".