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تفاصيل جديدة عن إصابة ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-22 | 21:21

تفاصيل جديدة عن إصابة ميسي

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كشف تقرير صحفي، تفاصيل جديدة عن إصابة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
ونقلت صحيفة لو باريزيان، مقطع فيديو من مباراة باريس ضد ليون، يظهر فيه إصابة ميسي نتيجة احتكاك بالمدافع الألماني جيروم بواتينج.

وأضافت أن الركبة اليسرى لميسي اصطدمت بقوة بركبة بواتينج اليسرى، أثناء انطلاق البرغوث بأقصى سرعة، في الهجمة التي انتهت بركلة جزاء لصالح زميله .


وأظهر مقطع الفيديو أيضًا أن ميسي عانى من انزعاجات شديدة في ركبته اليسرى، وقام ببعض تمارين الثني والفرد لتجاوز الآلام.

لكن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، قرر استبداله بعد 10 دقائق فقط من احتكاك ميسي بمدافع ليون، مما أغضب اللاعب الأرجنتيني، ووصل الأمر لعدم مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي سيجري فحصاً جديداً غداً الخميس لتحديد قوة الإصابة، وموعد جاهزيته للتدريبات، استعداداً لمباراتي الأسبوع المقبل ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، ثم مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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