تفاصيل جديدة عن إصابة ميسي

ونقلت صحيفة لو باريزيان، مقطع فيديو من مباراة باريس ضد ليون، يظهر فيه إصابة ميسي نتيجة احتكاك بالمدافع الألماني جيروم بواتينج.

وأضافت أن الركبة اليسرى لميسي اصطدمت بقوة بركبة بواتينج اليسرى، أثناء انطلاق البرغوث بأقصى سرعة، في الهجمة التي انتهت بركلة جزاء لصالح زميله نيمار.



وأظهر مقطع الفيديو أيضًا أن ميسي عانى من انزعاجات شديدة في ركبته اليسرى، وقام ببعض تمارين الثني والفرد لتجاوز الآلام.

لكن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، قرر استبداله بعد 10 دقائق فقط من احتكاك ميسي بمدافع ليون، مما أغضب اللاعب الأرجنتيني، ووصل الأمر لعدم مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي سيجري فحصاً جديداً غداً الخميس لتحديد قوة الإصابة، وموعد جاهزيته للتدريبات، استعداداً لمباراتي الأسبوع المقبل ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، ثم مانشستر سيتي في دوري الأبطال.