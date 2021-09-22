صولة أمنية جديدة تحقق نتائج مبهرة في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، تحرير مختطفة واعتقال الخاطف، وثلاثة متهمين آخرين بالابتزاز الالكتروني، وضبط شبكة لترويج وتعاطي المخدرات.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة وتكثيف الجهد الاستخباري، وبناء على معلومات دقيقة وبتنسيق عالِ المستوى بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وللحد من الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من تحرير مختطفة، واعتقال الخاطف في منطقة الغزالية غربي بغداد".

وبحسب البيان، "اعتقلت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني، ثلاثة متهمين بالابتزاز الإلكتروني بعد كمين محكم نصب لهما في منطقتي الغزالية، والبياع".

وتابع انه "ضمن الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين تمكنت قوة من اللواء (15) من ضبط شبكة مكونة من (11) متهماً بينهم امرأة لترويج وتعاطي المخدرات، في احدى الشقق في منطقة الكرادة. وتم ضبط مواد مخدرة، وأجهزة تعاطي، واسلحة مختلفة".

واضاف، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".