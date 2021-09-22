انت الان تتابع خبر وفاة مخرج مصري شاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الإعلامي حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج "الحياة اليوم"، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان".
وتابع :"كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".
واصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.
واصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.