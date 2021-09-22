وفاة مخرج مصري شاب

وتابع :"كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".

واصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.

