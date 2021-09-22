حقيقة اعتزال دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بعد وفاة والديهما

وردّ الرداد على أنباء انتشرت عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، وذلك بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خاصة بعد غيابهما عن تكريم والدهما في مهرجان الفضائيات العربية، حيث فيما استلم الجائزة نيابة عنهما الفنان حسن الرداد.وقال الرداد: "إن ما قيل عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم هراء، وافتراءات من أناس لا يوجد في قلوبهم رحمة.. إللي فيهما مكفيهما"، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأكد الرداد أن "الشائعات طالت كل أفراد العائلة، وأشيع أن سمير غانم، أنه مات وكان على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن "الشائعات طالت أيضا الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عندما نشرت بعض الصحف خبر وفاتها، وكانت على قيد الحياة".

وأشار حسن الرداد إلى أن النجمتين غابتا عن حفل التكريم، لأنهما ما زالتا بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والديهما، ولا تستطيعان مقابلة أحد أو التحدث مع أحد.

