انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الثلاثاء 147.200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وتراجعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147.500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

