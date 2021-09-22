امراة تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في السعودية (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - اقتحمت أمرأة سعودية بسيارتها الخاصة أحد مكاتب الاتصالات شمالي العاصمة السعودية الرياض، وقد تداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادث الذي أثار موجة كبيرة من السخرية من قبل الرجال، خاصة وأن المرأة حديثة العهد بالقيادة في المملكة.

ويظهر المقطع المتداول الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة داخل مكتب الاتصالات رجلا يجلس في هدوء داخل المكتب، ليفاجأ بسيارة سيدة تقتحم المكان وتدمر كافة أبوابه، فيما بدا وأن قائدة السيارة فقدت السيطرة عليها.

وظهر الموظف بعد انتهاء الواقعة، وهو “يعرج” على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به.