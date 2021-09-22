انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة أسترالية ويخلف اضرارا مادية (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض، اليوم الاربعاء، بأن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ملبورن في أستراليا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأن السكان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.
وكانت مايسي بيلي، مديرة مدرسة مانسفيلد رودولف شتاينر، مع زميلتها في العمل عندما سمعت "انفجارا مدويا".
ونقلت "ذا غارديان الأسترالية" على لسان بيلي قولها "بالنسبة لي، بدا الأمر وكأن شاحنة ستصطدم بالمبنى، ولم يكن الأمر كذلك حتى نظرنا أنا وزميلتي في العمل إلى بعضنا البعض واعتقدنا أنه كان زلزالا، فركضنا إلى المدخل ووقفنا هناك معا".
شعرت بيلي بالزلزال لمدة 30 إلى 45 ثانية، وشعرت بالارتياح لأن أطفال الحضانة كانوا في إجازة.
Chapel Street @9NewsMelb pic.twitter.com/GvYhr9Zd4j— Mark Santomartino (@msanto92) September 21, 2021
وقالت "كان كل شيء متينا إلى حد ما، لم نر أي ضرر، لكننا ألقينا نظرة بعد ذلك ولم يذهب أي شيء بعيدا عن الرفوف. الشيء الوحيد الذي رأيناه في الخارج كان بعض صهاريج المياه تهتز".
وتوجهت مراسلة صحيفة ”Guardian Australia“ إلى شارع Chapel Street حيث تضررت المباني هناك بسبب الزلزال، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع على تويتر.
وقالت المراسلة إن أعمال البناء بالطوب في مبنى كولز في شارع واتل سقطت على الأرض ولكن لم يصب أحد بأذى.
وقامت فرق الإطفاء والإنقاذ بتطهير المنطقة ولم يُسمح للسكان بالعودة.