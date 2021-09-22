بايدن يؤكد لصالح الالتزام باستقرار العراق على المدى الطويل

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ايلاف من لندن: اكد الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الثلاثاء للرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما في نيويورك ألتزام بلاده باستقرار العراق على المدى الطويل.

وشدد بايدن على التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل واشاد بالمبادرات الأخيرة التي تحققت في العراق مثل قمة بغداد الإقليمية التي انعقدت في 28 من الشهر الماضي بمشاركة اقليمية واسعة وحضور دولي والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في آذار مارس الماضي باعتبارها رمزًا مهمًا لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان . وهذا اول لقاء للرئيس صالح مع بادين منذ تولي هذا الاخير رئاسة الولايات المتحدة اواخر العام الماضي.

احترام سيادة القانون في العراق

الرئيس صالح خلال حضوره الثلاثاء جلسة افتتاج الدورة الجديدة للامم المتحدة في نيويورك (الرئاسة العراقية)

وقال البيت الأبيض في بيان اطلعت عليه "ايلاف" إن "الرئيس الأميركي جوزيف بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش انقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية".

وأضاف أن "الجانبين أكدا احترامهم للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في العاشر من الشهر المقبل.

.. وبيان من الرئاسة العراقية

ومن جانبها قالت الرئاسة العراقية في بيان تابعته "ايلاف" انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة.

وأكد الرئيس صالح تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.

كما جرى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد الرئيس برهم صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة.

واشار البيان الرئاسي العراقي الى ان الرئيس جوزيف بايدن اشاد بالتقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة، مؤكداً دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وشاركَ الرئيس صالح اليوم في افتتاح أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك .

وقالت الرئاسة العراقية ان صالح سيلقي كلمة العراق في جلسات الجمعية التي يشارك فيها أغلب رؤساء وقادة دول العالم كما سيعقد لقاءات مع زعماء الدول المشاركة في الاجتماعات.