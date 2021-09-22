الأمم المتحدة تدعو العراقيين للاقتراع بوسم #ننتخب_للعراق

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"الخليج 365" من لندن: أطلقت بعثة الأمم المتحدة وسماً على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل عنوان #ننتخب_للعراق لحثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبل، فيما تجري المفوضية غداً محاكاة ثالثة وأخيرة للعملية الانتخابية.



وأشارت البعثة الثلاثاء لدى اطلاقها الوسم، الى انه مع اقتراب موعد انتخابات 10 تشرين الأول (أكتوبر) في العراق يتحدث العراقيون عن القضايا التي تهمهم أكثر وكيف يمنحهم التصويت فرصة لسماع أصواتهم.. #ننتخب_للعراق.



ودعت البعثة العراقيين في سلسلة نداءات تابعتها "ايلاف" الى نشر صورهم الشخصية الى جانب الجداريات التي وزعتها في شوارع العاصمة بغداد باللغات العربية والكردية والانكليزية لحث المواطنين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من الشهر المقبل لنشرها على موقع حملة الوسم.

واقترحت على المشاركين ارسال صورهم او مقاطع فيديو خاصة بهم واكمال جملة انا اصوت والمشاركة بالافكار والاراء والتقاط صورة مع البطاقة الانتخابية لنشرها على الموقع.

بلاسخارت: حوارات رقمية مع الناخبين

ومن جهتها عقدت عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت للمرة الاولى "حواراً رقمياً" مباشراً مع ناخبين من مختلف أنحاء العراق للاستماع إلى آمالهم وشواغلهم والتغييرات والتحديات في مجتمعاتهم وما الذي يتوقعونه من المرشحين قُبيل الانتخابات .

واشارت البعثة في بيان تابعته "ايلاف" الى انه بالتفاعل مع المشاركين بشكلٍ مباشر، حثّتهم بلاسخارت على التصويت في 10 تشرين الأول .. منوهة الى انه "لا توجد انتخابات في أي مكانٍ من شأنها أن تُحدث معجزاتٍ فورية. ومع ذلك، فإن الانتخابات المقبلة تمثل خطوة ضرورية وأُولى على طريق طويل للغاية".

وفي شرحها لدور الأمم المتحدة أوضحت بلاسخارت أن الامم المتحدة لا تنظّم أو تُشرف على هذه الانتخابات إذ أن الانتخابات هي مِلكُ العراقيين ويقودها العراقيون إلا أنها تراقب هذه الانتخابات وتقدم تقارير عنها وتقدم لأجلها المساعدة الفنية - مع وجود فريقٍ أكبر بكثير على الأرض مقارنة بما كان في الانتخابات العراقية السابقة في عام 2018.

والانتخابات المبكرة المقبلة هي خامس عملية انتخابية منذ عام 2005 حيث تكتسب أهميتها من خلال اجرائها تلبية لمطالب تظاهرات الاحتجاج المليونية التي انطلقت في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 للمطالبة بالخدمات العامة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين وارجاع الاموال المنهوبة من قبلهم.

واوقعت مواجهات القوات الامنية والمليشيات الموالية لايران للمحتجين حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل مصطفى الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار مايو عام 2020 والتي شنت حربا على الفساد وشكلت هيئة عليا لمتابعة قضاياه الخطيرة.

محاكاة أخيرة للانتخابات

وبالتوازي مع ذلك فقد اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن اجرائها غدا الاربعاء المحاكاة الثالثة والاخيرة للعملية الانتخابية في عموم ارجاء العراق.

واشارت المفوضية في رسالتها الاسبوعية الى انه في ضوء التطورات المتسارعة في التحضير للانتخابات المقبلة فانها ستجري المحاكاة الاخيرة في عموم ارجاء العراق وبواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 مركزا ومن ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص وسيكون ذلك بحضور الشركة الكورية المصنعة للاجهزة الانتخابية والشركة الالمانية الفاحصة ومكتب الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية فضلا عن الامن السيبراني.





وقالت انه "من ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات يواصل فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية يونامي بمتابعة عمل مكاتب المفوضية للانتخابات لتقديم الدعم والمشورة الفنية وزيارة المخازن التابعة لمكاتب الانتخابات للاطلاع على خزن الاجهزة اللوجستية من اجهزة عد وفرز الكتروني واجهزة التحقق الالكتروني وغيرها مؤكدين على توفير مستلزمات السلامة الوقائية".

يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتولى حوالي 500 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.

وصادقت مفوضية الانتخابات على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا .