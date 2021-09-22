بغداد تتابع حالة طالبها المصاب بإطلاق النار في جامعة بيرم الروسية

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"الخليج 365" من لندن: اعلنت وزارة الخارجية العراقية الاثنين عن اصابة طالب عراقي بجروح فيما نجا ثان من هجوم بالرصاص استهدف طلاب جامعة بيرم الروسية شرق العاصمة موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" إن وزارته تتابع باهتمام عبر السفارة العراقية في موسكو "حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في جامعة بيرم الروسية "في حادث وصف بأنه إرهابي".

وأضاف الصحاف أن العراق "ينسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات الوضع الصحي للطالب، والوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

كان يحمي زميلة له

ومن جهتها قالت وسائل إعلام محلية عراقية أن الطالب العراقي أصيب بعدة إطلاقات نارية أثناء حمايته إحدى الطالبات.

ونقلت عن الطالب الجامعي العراقي عبد الله عبيد طالب في السنة الرابعة في جامعة بيرم الروسية حيث وقع إطلاق النار انه قام بحماية فتاة من الرصاص.

وأوضح انه كان ومجموعة من الطلاب لديهم درس الكيمياء العضوية حين شاهد رجلال يحمل سلاحا يطلق منه الرصاص وكانت بالقرب منه طالبة رمت نفسها على الارض فورا بعد اصابتها فقام بتغطيتها وحمايتها لكنه اصيب اثر ذلك.

حالته مستقرة

ومن جهته قال سفير العراق لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني إن "حالة الطالب مستقرة مضيفا انه يتابع حالته الصحية من المستشفى بشكل شخصي .

وأشار الحسيني في تصريح لموقع الحرة أن الطالب وهو يدرس في المرحلة الرابعة من كلية الصيدلة كان "يدافع عن إحدى زميلاته مع طالب عراقي آخر اسمه أثير حينما تعرض للإصابة بشظايا طلق ناري .

وأكد الحسيني أن "الطالب الآخر لم يصب بأذى فيما استطاع الطالبان العراقيان إجلاء الطالبة الجريحة إلى مكان آمن".

وقتل طالب مسلح ثمانية أشخاص بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين قبل أن تعتقله السلطات وفق ما أعلن محققون.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلابا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية. كما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.