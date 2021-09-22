توثيق زيارة البابا التاريخية للعراق بمجموعة طوابع

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"الخليج 365" من لندن: كشف العراق عن مجموعة طوابع بريدية أصدرها الاثنين توثيقاً لزيارة البابا فرنسيس التاريخية التي قام بها إلى البلاد في آذار مارس الماضي وما حملته من مفاهيم للتعايش السلمي والمحبة بين الأديان.

وجاءت الطوابع وهي من تصميم سعد غازي بثلاثة فئات : 500، 750، 1000 دينار اضافة الى مجموعة طوابع و 1500 و 5000 دينار صفيحة.

وجاءت ابعاد الطوابع كما يلي : 3.00 × 4.50 سم، في حين أن 11.75 × 8.75 سم لـ 1500 دينار و 12.75 × 9.50 لـ 5000 دينار.. وأوراقها

: طوابع 2 × 4 في ورقة مزخرفة وملونة.

وطريقة الألوان والطباعة في هذه الطوابع حجرية متعددة الألوان على ورق أبيض لامع مصقول وطبعت في المطبعة العامة للبريد والاتصالات في بغداد .

وبلغت كمية الطوابع المطبوعة 5000 لفئة الطوابع باستثناء 1000 دينار التي تم إصدار 10000 نسخة بالإضافة إلى 3000 من 1500 دينار و 1000 فقط من 5000 دينار .

مفاهيم التعايش السلمي

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان اطلعت عليه "ايلاف" إن "الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابعا بريديا خاصا بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني وطابع اخر خاص بزيارته إلى مدينة أور التاريخية "لما جسدته هذه الزيارة من إبراز مفاهيم التعايش السلمي والمحبة بين الاديان داخل العراق وخارجه".

وأشار الى أن هذا الاصدار "جاء ضمن خطة الشركة السنوية لعام 2021، في تخليد زيارة الشخصيات المهمة لبلدنا العزيز".

وقال أن "هذا الطابع هوضمن اصدار الطوابع (التذكارية) الذي يصدر بعدة فئات بقيمة ( 500 و 750 و 1000) دينار، وبكمية بلغت (5000) طابع، وبطاقة بفئة (1500 و 5000)، وسيتم تسويقها من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة .

وكان اقليم كردستان العراق قد اصدر قبيل زيارة البابا الى العراق ورحلته الى أربيل عاصمة الاقليم مجموع اغرى من الطوابع تخلد للزيارة.



زيارة بابوية أولى

يشار الى ان زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تعتبر الزيارة البابوية الأولى إلى العراق وهي أول زيارة لحبر أعظم للبلاد وقد استغرقت أربعة أيام من الخامس من آذار مار الى الثامن منه 2021 وسط حفاوة رسمية وشعبية.

وفي السادس من آذار التقى البابا في النجف (160 كم جنوب بغداد) مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني .. ثم زار مدينة اور الدينية الاثرية في محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) حيث اجتمع بشخصيات تمثل مختلف الاديان في العراق.



وفي العاصمة بغداد حضر البابا في السابع من الشهر قداسا اقيم في كاتدرائية "القديس مار يوسف الكلدانية".. ثم غادر الى أربيل عاصمة اقليم كردستان (220 كم شمال بغداد) حيث استقبل جماهيريا في ملعبها الرئيسي الذي شهد قداسا دينيا اقامه البابا .. وتوجه الى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية (375 كم شمال بغداد) اذ حضر مراسيم الصلاة على ارواح ضحايا الإرهاب في منطقة "حوش البيعة".. كما زار بلدة قراقوش وكنيسة الطاهرة .. ثم غادر بغداد في الثامن من الشهر عائدا الى روما.

وقد حظيت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بأهمية كبيرة في العراق حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم لقاء السيد علي السيستاني والبابا فرنسيس "يوما وطنيا للتسامح والتعايش" في العراق اذ جاءت في قت يشهد العراق فيه تحديات أمنية وصحية بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم

ومن جهته اكد البابا ان زيارته الى العراق هي رحلة "حج" لكون العراق هي ارض مقدسة للأديان السماوية حيث تقع مدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد مسقط رأس النبي ابراهيم.