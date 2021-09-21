انت الان تتابع خبر المضايقات الانتخابية والأموال المنهوبة والجريمة الوهمية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية العليا ترصد عشرات المخالفات الانتخابية.. وتلغي المصادقة على مرشحين اثنين وحجب اصواتهما.
= تحذير من حرمان نازحي سنجار من حق التصويت.. ومرشحو المناطق المتنازعة يشكون من مضايقات.
= دعوات لمنع مسؤولين عراقيين من الاستثمار بالأموال المهربة.. وتأكيد على اهمية تفعيل اتفاقية الشراكة بين واشنطن وبغداد.
= اكثر من ثلاثين آلف عنصر أمني يشاركون بتأمين زيارة الأربعين،، والعتبة الحسينية تؤكد تأمين كربلاء بالكامل.
= قضية المتهم البريء تتفاعل.. شرطة بابل توقف ضابط التحقيق وتتحرى عن اسباب الاعتراف بالجريمة الوهمية.
= دعوات لمنع مسؤولين عراقيين من الاستثمار بالأموال المهربة.. وتأكيد على اهمية تفعيل اتفاقية الشراكة بين واشنطن وبغداد.
= اكثر من ثلاثين آلف عنصر أمني يشاركون بتأمين زيارة الأربعين،، والعتبة الحسينية تؤكد تأمين كربلاء بالكامل.
= قضية المتهم البريء تتفاعل.. شرطة بابل توقف ضابط التحقيق وتتحرى عن اسباب الاعتراف بالجريمة الوهمية.