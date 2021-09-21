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المضايقات الانتخابية والأموال المنهوبة والجريمة الوهمية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية العليا ترصد عشرات المخالفات الانتخابية.. وتلغي المصادقة على مرشحين اثنين وحجب اصواتهما.
= تحذير من حرمان نازحي سنجار من حق التصويت.. ومرشحو المناطق المتنازعة يشكون من مضايقات.

= دعوات لمنع مسؤولين عراقيين من الاستثمار بالأموال المهربة.. وتأكيد على اهمية تفعيل اتفاقية الشراكة بين واشنطن وبغداد.


= اكثر من ثلاثين آلف عنصر أمني يشاركون بتأمين زيارة الأربعين،، والعتبة الحسينية تؤكد تأمين كربلاء بالكامل.

= قضية المتهم البريء تتفاعل.. شرطة بابل توقف ضابط التحقيق وتتحرى عن اسباب الاعتراف بالجريمة الوهمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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