بغداد - ياسين صفوان - اعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، العثور على مضافة لعصابات ‫داعش‬ الارهابية تحتوي على حزامين ناسفين في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من لواء المشاة الثاني فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات ‫ديالى‬، واجب بحث وتفتيش في قرية ابو سير ضمن ناحية بني سعد اسفرت العملية عن العثور على مضافة لعصابات ‫داعش‬ الارهابي تحتوي على حزامين ناسفين".