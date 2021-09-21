اكتشفها بعد 3 سنوات.. رونالدو يتعرض للسرقة من قبل موظفة وكالة سفر!

فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم البرتغالي تعرض للسرقة على مدار هذه المدة من قبل موظفة وكالة سفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفة على مدار هذه المدة تمكنت من سحب نحو 288 ألف يورو بعد تنظيم 200 رحلة وهمية.



كما ونجحت الموظفة بحسب الصحيفة، في سرقة وكيل اللاعبين الشهير، خورخي مينديز، واللاعب ناني ومانويل فرنانديز وجميعهم من البرتغال.

لتصل قيمة ما سرقته الموظفة إلى نحو 350 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة بأن الموظفة البالغة من العمر 53 عاما، نالت حكما في 2017 من محكمة بورتو بالسجن لـ4 سنوات مع وقف التنفيذ، وحاليا تقوم بدفع تعويض شهري للوكالة التي عملت فيها من أجل تعويض جميع الضحايا.

