نجاة رجل من لدغة أفعى كبيرة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم أفعى كبيرة على رجل في تايلاند.

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية، حيث اندفع هاربا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسبما ذكر موقع "إن دي تي في" والذي نشر الفيديو، فإن سلوك الأفعى كان عدائيا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.