الخارجية تصدر بياناً حول الطالب المصاب بهجوم روسيا

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، "نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".وكانت وسائل إعلام روسية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي إنه "وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار".

وأضاف أن "فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري".



وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب مسلح صباح اليوم، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 24 آخرين.