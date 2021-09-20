نائب يستبعد عقد جلسة البرلمان اليوم: الحضور النيابي ضعيف

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "نواب كتلة سائرون ومنذ أكثر من ساعة متواجدين داخل قبة البرلمان بعد وصول الاشعار لنا بموعد انعقاد الجلسة وأهميتها لوجود عدد من القوانين المهمة ومن بينها قانون الاندية الرياضية وتعديل قانون الجنسية".وتابع، "للأسف الشديد فإن الجو العام حتى اللحظة لا يعطي توقعا بانعقاد الجلسة نتيجة لضعف الحضور البرلماني نتيجة لانشغال اغلب النواب في حملاتهم الانتخابية مع قرب الانتخابات".

واضاف العقابي، ان "هذا الوضع لا يعتبر ايجابيا وتسبب بتعطيل عمل اعلى سلطة تشريعية منذ أكثر من شهرين، و سيعطي رسالة سلبية الى الشارع بان البرلمان لا يعير اهتماما بالتحديات والقوانين التي تصب في مصلحة العراق وشعبه".