عضو باللجنة المالية ينتقد اصرار الحكومة على ادراج الاقتراض في موازنة 2022

بغداد - ياسين صفوان - انتقد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، اليوم الاثنين، اصرار الحكومة على ادراج قضية الاقتراض في موازنة العام المقبل رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا.



وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الارتفاع الحالي في اسعار النفط عالميا يؤدي بالضرورة الى تغطية كل العجز الموجود في الموازنة الاتحادية، بالتالي فأن الحديث عن نية الحكومة إدراج الاقتراض في موازنة العام المقبل، يعطينا انطباع بعدم جديتها في العديد من الملفات ومن بينها قضية القروض".



واضاف رشيد انه "وكما يبدو فإن الحكومة تريد الذهاب الى القروض خشية من تذبذب اسعار النفط عالميا".

ولفت الى، ان "الحكومة وحتى اللحظة ليس لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي واسعار النفط للأشهر المقبلة".