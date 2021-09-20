نائب يهاجم وزير النفط: ما علاقة ابنكم بشركة 'قيوان' ليلتقي بمسؤوليها في السليمانية

بغداد - ياسين صفوان - هاجم عضو تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد علي، اليوم الاثنين، وزير النفط على خلفية لقاء ابنه بمسؤوليين في السليمانية.

وقال علي في تغريدة عبر تويتر، "من البصرة الى السليمانية، معالي وزير النفط، اذا كانت قيوان شركة معنية بالمشتقات النفطية و النفط خام، ما هي نوع العلاقة بين ابنكم وهذه الشركة؟ كما عرفنا ان ابنك يلتقي بمسؤوليها في السليمانية، الا يجب أن تكون علاقتكم رسمية بوجود معاليكم في هذا اللقاء؟".