انت الان تتابع خبر الكولومبي خاميس رودريغيز يقترب من اللعب في الدوري القطري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-20 | 11:18
153 مشاهدة
كشفت تقارير إعلامية أن النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لما ذكرته قناة ”سكاي سبورتس“، يوم الاثنين، فإن الدوري القطري هو الأقرب لينضم إليه اللاعب.
ولم يشارك رودريغيز في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي بسبب الإصابة منذ شهر آب / أغسطس الماضي، وأفادت التقارير بأن اللاعب يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.
كما قال بول جويس، الصحفي بجريدة ”تايمز“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”خاميس رودريغيز في قطر للمحادثات مع ناد قطري، اللاعب يريد مغادرة إيفرتون والأخير مستعد للتخلي عنه.
ويتطلع الكولومبي الدولي إلى مغادرة إيفرتون، وكذلك الحال في النادي الإنجليزي، الذي يرغب في التخلص من اللاعب الذي لم يستفد منه حتى الآن في الموسم الحالي.
وأشارت تقارير أخرى أن خاميس رودريغيز على أعتاب الانتقال إلى الريان القطري.
ولم يشارك رودريغيز في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي بسبب الإصابة منذ شهر آب / أغسطس الماضي، وأفادت التقارير بأن اللاعب يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.
كما قال بول جويس، الصحفي بجريدة ”تايمز“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”خاميس رودريغيز في قطر للمحادثات مع ناد قطري، اللاعب يريد مغادرة إيفرتون والأخير مستعد للتخلي عنه.
ويتطلع الكولومبي الدولي إلى مغادرة إيفرتون، وكذلك الحال في النادي الإنجليزي، الذي يرغب في التخلص من اللاعب الذي لم يستفد منه حتى الآن في الموسم الحالي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا