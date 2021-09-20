الكولومبي خاميس رودريغيز يقترب من اللعب في الدوري القطري

ووفقا لما ذكرته قناة ”سكاي سبورتس“، يوم الاثنين، فإن الدوري القطري هو الأقرب لينضم إليه اللاعب.

وأشارت تقارير أخرى أن خاميس رودريغيز على أعتاب الانتقال إلى الريان القطري.

ولم يشارك رودريغيز في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي بسبب الإصابة منذ شهر آب / أغسطس الماضي، وأفادت التقارير بأن اللاعب يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.



كما قال بول جويس، الصحفي بجريدة ”تايمز“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”خاميس رودريغيز في قطر للمحادثات مع ناد قطري، اللاعب يريد مغادرة إيفرتون والأخير مستعد للتخلي عنه.

ويتطلع الكولومبي الدولي إلى مغادرة إيفرتون، وكذلك الحال في النادي الإنجليزي، الذي يرغب في التخلص من اللاعب الذي لم يستفد منه حتى الآن في الموسم الحالي.

