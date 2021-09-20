رسميا.. تأجيل خليجي 25 المقررة في البصرة الى عام 2023

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج العربي قرر تأجيل بطولة خليجي 25 المقررة في البصرة الى عام 2023.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المكتب التنفيذي للاتحادات الخليجية بكرة القدم عقد اجتماعا عبر الدائرة الالكترونية المغلقة"، مشيرة الى ان الوزير عدنان درجال قال ان "الاجتماع تمخض عن اقرار تأجيل بطولة خليجي 25 الى شهر كانون الثاني من عام 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدا بأحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية كما تم اقرارها".



واضاف ان "الاجتماع حدد يوم الثلاثين من شهر حزيران عام 2022 موعدا نهائيا لاكمال جميع متطلبات البطولة على ان تتواصل لجان التفتيش الهندسية تواصلها مع العراق بهذا الشأن، مبينا ان "العراق اوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بافضل صورة".

