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لبنان.. انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة ميقاتي

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بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة نبيه بري وهي الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي ومناقشة البيان الوزاري.
وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، فإن "الجسلة بدأت بقراءة اسماء النواب المتغيبين بعذر، ومن ثم طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء التليل".

واضافت "ومن ثم تليت مراسيم تشكيل الحكومة، وبعدها تلا الرئيس نجيب ميقاتي البيان الوزاري".


وبحسب الوكالة فقد تأخرت الجلسة التي كان مقرر انعقادها عند الساعة الحادية عشر صباحا، في قصر الأونيسكو الى الساعة الـ 12 الا عشر دقائق، بسبب انقطاع الكهرباء على اثر عطل تقني في مؤسسة كهرباء لبنان .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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