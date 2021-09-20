لبنان.. انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة ميقاتي

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، فإن "الجسلة بدأت بقراءة اسماء النواب المتغيبين بعذر، ومن ثم طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء التليل".

واضافت "ومن ثم تليت مراسيم تشكيل الحكومة، وبعدها تلا الرئيس نجيب ميقاتي البيان الوزاري".



وبحسب الوكالة فقد تأخرت الجلسة التي كان مقرر انعقادها عند الساعة الحادية عشر صباحا، في قصر الأونيسكو الى الساعة الـ 12 الا عشر دقائق، بسبب انقطاع الكهرباء على اثر عطل تقني في مؤسسة كهرباء لبنان .