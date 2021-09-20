بارزاني يبحث مع بن زايد مستقبل العراق وتطورات المنطقة

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ايلاف من لندن : بحث رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في لندن مع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد العلاقات السياسية والمستجدات في المنطقة.

وفي آخر أيام زيارته لبريطانيا فقد بحث بارزاني في لندن مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية رئيس مجلس أبو ظبي التنفيذي علاقات الاقليم والعراق مع دولة الإمارات والأوضاع السياسية والانتخابات العراقية والتوقعات لمستقبل العراق كما قالت رئاسة الاقليم في بيان صحافي السبت تابعته "ايلاف".

كما ناقشا زيارتهما الى لندن ومحادثاتهما مع بوريس جونسن رئيس وزراء بريطانيا وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان في اجتماعهما على تعزيز العلاقات في كل المجالات وأهمية تطوير المساعي والتعاون والعمل المشترك في سبيل حفظ الاستقرار وحل مشاكل وتعقيدات المنطقة واتفقت اراء الجانبين في هذا السياق.

يشار الى انه يوجد في اربيل عاصمة الاقليم قنصلية اماراتية عامة منذ عام 2012 فيما يجري بحث افتتاح قنصلية عامة للاقليم في ابو ظبي. وفي وقت سابق وصف نجيرفان بارزاني علاقات الاقليم مع الإمارات بأنها "مهمة جدًا للأكراد. لقد عرضوا خدماتهم لمساعدتنا في المنطقة لدينا علاقات جيدة جدًا مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي والإمارات مهتمة بالاستثمارات والطاقة ".

وفي كانون الثاني يناير عام 2014 قدرت استثمارات الإمارات في إقليم كردستان بنحو 2،5 مليار دولار وقامت الحكومة الإماراتية ببناء مستشفيين في إقليم كردستان للاجئين والنازحين داخلياً.

بريطانيا ترى اقليم كردستان جزءا رئيسيا من العراق

ومساء امس زار نيجيرفان بارزاني أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية البريطانية وتحدث هناك منوها الى وجود سيدتين من إقليم كردستان يدرسان في الاكاديمية معبرا عن الامل في ان تتمكنا عند عودتهما إلى الاقليم من نقل ما تتعلمانه من خبرة خلال هذه الفترة وتطبيقها في وزارة البيشمركة على أمل إيفاد المزيد من المشتركين من وزارة البيشمركة إلى هذه الأكاديمية للتعلم وهذا في إطار البرنامج المشترك مع العراق وإقليم كوردستان.

واشار الى ان مباحثاته في لندن خلال الايام الثلاثة الماضية مع رئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية ووزير التربية وهو كردي، وكذلك وزير الدفاع سارت على نحو جيد جداً.

بارزاني ملتقيا في اكاديمة سانت هيرست البريطانية مساء الجمعة 17 ايلول سبتمبر 2021 مع فتاتين من البيشمركة يتابعان دراستهما فيها

وقال ان علاقات الكورد وإقليم كردستان مع بريطانيا قديمة منذ العام 1991 وفي إطار حماية إقليم كردستان، كان لبريطانيا دور رئيس في مسألة استقرار الاقليم والعراق.

واوضح انه بحث في هذه الاجتماعات، الأوضاع في العراق، الانتخابات وسبل التقدم بالعلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ومع المسؤولين الآخرين معبرا عن الامل في تقدم هذه العلاقات.

واضاف ان موضوع داعش كان مسألة رئيسة في اجتماعاته في لندن إلى جانب التفكير في السبل التي تمكن من تطوير العلاقات مع بريطانيا في المجالات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا.

واكد ان جونسون قد شدد على دعمه للاستقرار والأمن وتقدم العراق بصورة عامة وإقليم كردستان وان بلاده ستواصل دعمهما.

وعن سبب اهتمام بريطانيا بإقليم كردستان قال بارزاني "علاقاتنا قديمة، والاستقرار في العراق بصورة عامة وإقليم كردستان في إطار العراق مسألة تهم بريطانيا التي تنظر إلى إقليم ك ردستان كعضو فاعل في التحالف ضد داعش ومُعين للعراق وأعتقد أن بريطانيا ترى إلاقليم كجزء رئيس من العراق له دور مهم في الاستقرار السياسي والأمني للمنطقة .

وعن المجالات التي تريد بريطانيا أن تساعد إقليم كردستان فيها اوضح بارزاني "ان بريطانيا تريد مساعدة إقليم كردستان في مجالات كثيرة، ومما رأيته فإنها تريد مساعدة الإقليم في مسألة توحيد قوات البيشمركة، وتريد المساعدة في المجال الاقتصادي والتربوي في العراق وإقليم كردستان".