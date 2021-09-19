شركة لقاحات تعلن عن دواء جديد يعالج مرضاً خطيراً

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بغداد - ياسين صفوان - والعلاج الجديد اسمه "إينهيرتو"، وهو مترافق مع عقار الأجسام المضادة الموجه تجاه "هير 2".

وسرطان الثدي الإيجابي هو سرطان الثدي الذي تكون نتيجة تشخيصه إيجابية لبروتين يسمى "مستقبل عامل نمو البشرة البشري 2- هير 2"، ويعزز هذا البروتين نمو الخلايا السرطانية، وذلك وفقا لمايو كلينيك.وفي نحو حالة واحدة من كل 5 حالات سرطان ثدي، تحتوي الخلايا السرطانية على نسخ إضافية من الجين الذي يصنع بروتين "هير 2". وسرطانات الثدي الإيجابية "هير 2" تكون أكثر عدوانية من أنواع سرطانات الثدي الأخرى.

وقالت أسترازينكيا إن عقار إينهيرتو تم تصميمه باستخدام تقنية "دي إكس دي إيه دي سي" (DXd ADC) الخاصة بشركة "دايشي سانكيو".

ويتكون إينهيرتو من جسم مضاد أحادي النسيلة لـ"هير 2″ مرتبط بـ"توبويزوميراز آي مثبطات بيلود".



وقارنت التجربة أداء إينهيرتو بأداء عقار آخر هو "تراستوزوماب إمتانسين" بوصفه علاجا لسرطان الثدي النقيلي الإيجابي "هير 2″، وشملت نحو 500 مريضة في مواقع متعددة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية، وفقا لتقرير في الإندبندنت.

ومع ذلك، حذرت أسترازينيكا من أن التحليل "لم ينضج بعد، وليس له دلالة إحصائية".

وقالت سوزان غالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في علم الأورام في أسترازينيكا، "نتائج اليوم رائدة، حيث تمثل هذه البيانات غير المسبوقة تحولا نموذجيا محتملا في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي (هير 2)، وتوضح إمكانية إينهيرتو لتغيير حياة المزيد من المرضى في إعدادات العلاج السابقة."

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا، مع أكثر من 2.2 مليون حالة عام 2020.

وتصاب نحو امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن. وسرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريبا عام 2020.

وتحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.