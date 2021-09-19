لجنة المسابقات تنقل مباراة الشرطة والطلبة وتأجل مباراة الديوانية والنجف

قررت لجنة المسابقات، بالاتفاق مع مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم،اليوم الاحد نقل مباراة الشرطة والطلبة وتأجيل مباراة الديوانية والنجف.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم الاتفاق على نقل مباراة الشرطة والطلبة من ملعب الحبيبية إلى ملعب الشعب الدولي، والتي تقام في الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق (2021/9/20) لعدم جاهزية ملعب الحبيبية في الوقت الحالي".



واضافت انه تم "تأجيل مباراة الديوانية والنجف من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء الموافق (2021/9/22) بسبب عدم تسجيل لاعبي الديوانية في نظام التراخيص الدولي".

