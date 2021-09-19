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'سبات' البرلمان وصراع الكراسي والاعتداءات التركية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = سائرون تحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل الجلسات،، ونواب يستبعدون اكتمال النصاب بجلسة الغد.
= فقدان موظف بالمفوضية بحوزته بيانات انتخابية،، والمشتركة تهدد بعقوبات صارمة بحق كل من يسيء لعملية الاقتراع.

= صراع الكراسي يسبق الانتخابات.. الحزب الديمقراطي يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني يرفض التنازل.


= ثلاثون قذيفة تركية تستهدف شمالي أربيل.. وإحباط مخطط لاستهداف الزائرين في بابل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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