'سبات' البرلمان وصراع الكراسي والاعتداءات التركية في نشرة السومرية

= فقدان موظف بالمفوضية بحوزته بيانات انتخابية،، والمشتركة تهدد بعقوبات صارمة بحق كل من يسيء لعملية الاقتراع.

= صراع الكراسي يسبق الانتخابات.. الحزب الديمقراطي يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني يرفض التنازل.



= ثلاثون قذيفة تركية تستهدف شمالي أربيل.. وإحباط مخطط لاستهداف الزائرين في بابل.