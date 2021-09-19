انت الان تتابع خبر 'سبات' البرلمان وصراع الكراسي والاعتداءات التركية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = سائرون تحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل الجلسات،، ونواب يستبعدون اكتمال النصاب بجلسة الغد.
= فقدان موظف بالمفوضية بحوزته بيانات انتخابية،، والمشتركة تهدد بعقوبات صارمة بحق كل من يسيء لعملية الاقتراع.
= صراع الكراسي يسبق الانتخابات.. الحزب الديمقراطي يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني يرفض التنازل.
= ثلاثون قذيفة تركية تستهدف شمالي أربيل.. وإحباط مخطط لاستهداف الزائرين في بابل.
= صراع الكراسي يسبق الانتخابات.. الحزب الديمقراطي يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني يرفض التنازل.
= ثلاثون قذيفة تركية تستهدف شمالي أربيل.. وإحباط مخطط لاستهداف الزائرين في بابل.