انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية بشأن المنهاج الحكومي: تخبط كبير والإنجاز أقل من 25% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس لجنة متابعة وتقييم الاداء الحكومي محمد كريم البلداوي، الاحد، أن نسبة الانجاز للمنهاج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي لم يتجاوز الـ 25%، فيما اشار الى أن هناك تخبطاً كبيراً في أداء الحكومة.

