دولة مجاورة تسجل اكثر من 15 الف اصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان ان "العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.424.835، وإجمالي الوفيات 117182 حالة".

واضافت ان "عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.764.998 ، الذين في حالات حرجة 6765 شخصا يرقدون في العناية المركزة".



واشارت الوزارة الى ان "اجمالي عدد الذين تلقوا اللقاحات حتى اليوم بلغ 43.372.270 شخصا، بينهم 29.467.568 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و 13.904.702 تلقوا الجرعتين".