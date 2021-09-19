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دولة مجاورة تسجل اكثر من 15 الف اصابة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاحد، عن تسجيل 15.9 ألف إصابة و391 حالة وفاة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ان "العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.424.835، وإجمالي الوفيات 117182 حالة".

واضافت ان "عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.764.998 ، الذين في حالات حرجة 6765 شخصا يرقدون في العناية المركزة".


واشارت الوزارة الى ان "اجمالي عدد الذين تلقوا اللقاحات حتى اليوم بلغ 43.372.270 شخصا، بينهم 29.467.568 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و 13.904.702 تلقوا الجرعتين".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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