انت الان تتابع خبر رونالدو يقود الشياطين الحمر امام وست هام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-19 | 14:23
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أعلن مدرب نادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، اليوم الاحد، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، ففي الوقت الذي خسر فيه مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) أمام يونج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا بصورة مفاجأة، نجح وست هام في الفوز خارج أرضه على دينامو زغرب (2-0) بالدوري الأوروبي.
وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:
دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - كريستيانو رونالدو.
كما أعلن ديفيد مويس، مدرب وست هام، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، ففي الوقت الذي خسر فيه مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) أمام يونج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا بصورة مفاجأة، نجح وست هام في الفوز خارج أرضه على دينامو زغرب (2-0) بالدوري الأوروبي.
وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:
دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - كريستيانو رونالدو.
كما أعلن ديفيد مويس، مدرب وست هام، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:
فابيانسكي- كوفال- زوما- أوجبونا- كريسويل- رايس- سوتشيك- فورناليس- بن رحمة- فلاسيتش- بوين.
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