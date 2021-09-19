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رونالدو يقود الشياطين الحمر امام وست هام

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-19 | 14:23

رونالدو يقود الشياطين الحمر امام وست هام

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أعلن مدرب نادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، اليوم الاحد، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الممتاز.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، ففي الوقت الذي خسر فيه مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) أمام يونج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا بصورة مفاجأة، نجح وست هام في الفوز خارج أرضه على دينامو زغرب (2-0) بالدوري الأوروبي.


وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:
دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - .

كما أعلن ديفيد مويس، مدرب وست هام، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:
فابيانسكي- كوفال- زوما- أوجبونا- كريسويل- رايس- سوتشيك- فورناليس- بن رحمة- فلاسيتش- بوين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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