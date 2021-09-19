محافظة عراقية تباشر بـإصدار بطـاقة التلقيح الدولية

بغداد - ياسين صفوان - بـاشرت دائـرة صحة ديالى، اليوم الاحد، بإصـدار شـهادات التلقيح الدولية عبر منفذها الأول الكائن في قسم الصحة العامة شعبة الزائـر الصحي.

وقال مـدير إعـلام صـحة ديالى فـارس الـعزاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ملاكات شعبة الزائـر الصحي استقبلت مع بداية الدوام الرسمي أعداد كبيرة من المراجعين لغرض إصـدار الـبطاقة الـدولية الخاصة بالسفر خارج العـراق".

وأضـاف العـزاوي أن "على المـراجع جلب نسخة من الجواز وكارت التلقيح"، مبيناً أن "قـيمة رسـوم البطاقة التي حـددتها وزارة الـصحة مـسبقاً للـمواطن الـعـراقي بـقيمة " 30 " الـف دينار".