انت الان تتابع خبر فنانة عربية تتعرض للتنمر على شكل جسدها.. كيف ردت؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فجرت الممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب، ضجة واسعة بين ناشطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته في غرفة نومها.
حيث ظهرت مروة راتب بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ملابس النوم، وتقف على سريرها، وتقفز بطريقة غريبة على أنغام أغنية أجنبية.
وأثار تصرف مروة راتب جدلاً بين متابعيها بتصرفها الغريب، واتهموها بالجنون
وسخر متابعي مواقع التواصل من شكل جسدها الغريب، والذي تتميز به، حيث المنحنيات الغريبة.