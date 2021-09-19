انت الان تتابع خبر فنانة عربية تتعرض للتنمر على شكل جسدها.. كيف ردت؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فجرت الممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب، ضجة واسعة بين ناشطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته في غرفة نومها.