على مساحة 17 دونما.. تحويل مكب للنفايات الى متنزه نموذجي في قضاء المحمودية

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المحافظ محمد جابر العطا، افتتح حدائق ومتنزهات العطاء في قضاء المحمودية.

وقال المحافظ خلال حفل الافتتاح، الذي حضره مديري دوائر محافظة بغداد والاجهزة الامنية ووجهاء وشيوخ القضاء إن "حدائق العطاء كانت موقعا للنفايات، وتحولت الى ثاني اكبر المتنزهات في بغداد بمساحة ١٧ دونمًا"، مبينا "أن قضاء المحمودية شهد ثورة عمرانية كبرى، بعد الإعلان عن ما يقارب الـ ٩٠٪؜ من احياء المدينة مكتملة الخدمات، تتعلق جميعها بمشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والتبليط والمقرنص، إذ تم تشغيل معمل الاسفلت المتوقف منذ عشرات السنين، فضلًا عن افتتاح العشرات من المدارس، وكذلك إنشاء اسواق نموذجية تليق بالأهالي وتنظيم عمل المتجاوزين".



وأشار العطا الى "انجاز تبليط ١٧ حيا سكنيًا في المحمودية، وهم كلا من أحياء: بدر , والرشيد والسراي، والنعمان، ومنطقة الجديدة، وأحياء الحسين، وطليطلة، والبتول، والموظفين، والعسكري، والشهداء، وحي ال 16 (المفقودين)، والمدخلين الشمالي والجنوبي لقضاء المحمودية، والثورة، والري، والربيعي، وشارع النصر".

وكشف المحافظ، عن المباشرة بإعمال تطوير وإكساء حي المرتضى, وإعادة تأهيل حي السلام في ناحية اللطيفية، وإكساء حيي الربيع والشهداء في ناحية اليوسفية"، لافتا إلى "افتتاح مشروع فلترة ماء القعقاع المركزي، ومد شبكة لمجمع صدر اليوسفية، لتغذية القرى غير المخدومة ضمن شبكة مشروع ماء اليوسفية".



وثمن العطا الجهود المبذولة لمديرية بلديات بغداد ولدائرة بلدية المحمودية المهندسة فاطمة الخفاجي، والعاملين معها لما حققوه من منجز خدمي واضح على أرض الواقع.