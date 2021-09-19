انت الان تتابع خبر دعوة لوسائل الاعلام للتركيز على اللحمة والتضامن الاجتماعي بين العراقيين في زيارة الاربعين والان مع التفاصيل
اولا: تبيان جذور واركان و اهداف زيارة الاربعين المليونية.
ثانيا: التأكيد على اللحمة الوطنية والتضامن الاجتماعي الكبير بين العراقيين.
ثالثا: تسليط الضوء على الجوانب الانسانية والقيم النبيلة المتجسدة في الزيارةِ و الزوار .
رابعا: الاهتمام بمشاهد الخدمة و المشاركة الشعبية الفاعلة من جميع فئات المجتمع: (المرأة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة) كذلك التنوع المذهبي والقومي والديني في الزيارة ، فضلا عن الحضور الأجنبي فيها.
خامسا: تسليط الضوء على نشاطات المؤسسات الساندة للزيارة في تأمينها خدميا وامنيا.
سادسا: دور الزيارة في التثقيف والتنشئة الوطنية والاخلاقية والفكرية.
سابعا: أدوار الشعب العراقي في احتضان الزيارة و حسن اقامتها وممارستها والرسائل المترتبة على ذلك.
وختاما.. عالمية رسالة الاربعين و الدعوة لاحيائها و تجربة آثارها النفسية والذهنية، المعنوية والمادية عالميا.