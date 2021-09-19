انت الان تتابع خبر دعوة لوسائل الاعلام للتركيز على اللحمة والتضامن الاجتماعي بين العراقيين في زيارة الاربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال المؤتمر الاول لإطلاق الخطة الشاملة الخاصة بالزيارة الاربعينية، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لهيئة الإعلام والاتصالات والذي ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، دعا وسائل الإعلام الوطنية والعالمية لتوسيع دائرة العمل والتغطية الشاملة للزيارة لتشمل ما يأتي:اولا: تبيان جذور واركان و اهداف زيارة الاربعين المليونية.

ثانيا: التأكيد على اللحمة الوطنية والتضامن الاجتماعي الكبير بين العراقيين.

ثالثا: تسليط الضوء على الجوانب الانسانية والقيم النبيلة المتجسدة في الزيارةِ و الزوار .

رابعا: الاهتمام بمشاهد الخدمة و المشاركة الشعبية الفاعلة من جميع فئات المجتمع: (المرأة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة) كذلك التنوع المذهبي والقومي والديني في الزيارة ، فضلا عن الحضور الأجنبي فيها.



خامسا: تسليط الضوء على نشاطات المؤسسات الساندة للزيارة في تأمينها خدميا وامنيا.

سادسا: دور الزيارة في التثقيف والتنشئة الوطنية والاخلاقية والفكرية.

سابعا: أدوار الشعب العراقي في احتضان الزيارة و حسن اقامتها وممارستها والرسائل المترتبة على ذلك.

وختاما.. عالمية رسالة الاربعين و الدعوة لاحيائها و تجربة آثارها النفسية والذهنية، المعنوية والمادية عالميا.