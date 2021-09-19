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المحكمة الاتحادية تحدد موعد صدور قرار الطعن الخاص في الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تحديد موعد صدور قرار الطعن الخاص في الموازنة.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد في تصريح للفضائية الرسمية، إنه "تمَّ تحديد يوم الخميس الـ23 من الشهر الحالي موعداً لصدور قرار الطعن الخاص في الموازنة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في 14 ايلول الحالي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى الـ19 من الشهر الحالي.


يذكر أن مجلس الوزراء خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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