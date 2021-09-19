انت الان تتابع خبر وصول اكثر من 400 الف جرعة لقاح كورونا الى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى العراق.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اكثر من اربعمائة الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت الى العراق".
واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".
واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".