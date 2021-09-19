وصول اكثر من 400 الف جرعة لقاح كورونا الى العراق

وذكرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اكثر من اربعمائة الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت الى العراق".

واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".

