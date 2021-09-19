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وصول اكثر من 400 الف جرعة لقاح كورونا الى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى العراق.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اكثر من اربعمائة الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت الى العراق".

واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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