تعيين أول امرأة بمنصب مدير عام في وزارة الدفاع

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، وردت لـ الخليج 365، إنه "المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في 31 آب 2021، الموافقة على تعيين بان فائق شهاب، بمنصب المدير العام لدائرة الأفراد في وزارة الدفاع، وآخرين".وبذلك تكون بان فائق شهاب أول امرأة تتولى مهام مدير عام في وزارة الدفاع.

أدناه الوثيقة: