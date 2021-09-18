حديث عن عقار جديد 'سيغير قواعد اللعبة' مع كورونا

وأوضح مجاهد في تصريحات صحافية، أنه يأتي على رأس هذه الأدوية الجديدة عقار "مولنيبيرافير" أو Molnupiravir، والذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض.

وعقار "مولنيبيرافير" هو عقار قيد الأبحاث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا، وهو في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو علاج تجريبي مضاد للفيروسات.



ويؤخذ العقار عن طريق الفم ومباشر للمفعول وأثبت فعالية عالية للحد من فيروس كورونا، والحمض النووي الريبي الفيروسي وله مظهر ملائم للسلامة والتحمل.